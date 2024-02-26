По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' южного направления

Вечером в понедельник, 26 февраля, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала ее объявили в Николаевской и Херсонской областях, затем угроза распространилась на Одесскую область. Об опасности предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

"Враждебные БпЛА на Николаевщине, двигаются на Одесщину", "Сейчас несколько групп ударных БпЛА двигаются по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины", – писали там.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 26 февраля снова отражали атаку России, которую та устроила с применением дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. В пределах ряда регионов подразделения ПВО уничтожили 12 вражеских целей.

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