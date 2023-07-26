По Украине ширится воздушная тревога: оккупанты запустили крылатые ракеты

Российские войска выпустили серию ракет по Украине со стороны Каспийского моря. В результате в юго-восточных частях нашей страны объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщили на Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Военные призывают не пренебрегать звуками сирены и спускаться в укрытия.

Ориентировочное время полета вражеских ракет не превышает 1,5 часа. Угроза обстрела крайне высока и все бойцы противовоздушной обороны готовятся к отражению атак захватчиков.

"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий!", – указано в сообщении.

Спустя несколько минут тревога распространилась на Киевскую область и другие центральные регионы. Жителей просят без паники спускаться в убежища, или соблюдать правила двух стен.

Еще спустя 40 минут "красной" от угроз России стала территория всей страны. Оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты уже применяют на войне против Украины дроны-камикадзе Shahed, собранные на территории РФ. Фрагменты таких БПЛА нашли после последних вражеских обстрелов нашей страны.