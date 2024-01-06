По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Краснодарского края

Вечером 6 января в Украине снова объявили воздушную тревогу. Враг запустил дроны-камикадзе из Краснодарского края РФ.

Видео дня

Об угрозе атаки дронов на 20:22 предупредили жителей четырех областей нашего государства. Об опасности рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – призвали в ВС ВСУ в 20:02.

В 20:21 в Воздушных силах предупредили об угрозе атак вражеских дронов жителей Херсонщины и Николаевщины.

Через минуту "покраснели" также Днепропетровщина и Запорожье.

Особенно осмотрительными мониторинговые каналы советуют быть жителям Днепра, Запорожья и Каменского Днепропетровской области.

По состоянию на 20.48 группу "Шахедов" фиксировали в районе города Днепр. По данным канала "Николаевский Ванек" вражеских БПЛА около 5-6, они подлетали в облцентр с южной и западной сторон.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о работе ПВО в регионе.

"Будьте в укрытиях! Еще может быть громко! Наши работают!" – написал он в 20:56.

В 21.07 в Воздушных силах предупредили о воздушной тревоге для Кировоградской области.

Напомним, 6 января российские войска дважды в сутки ударили по Покровскому району. Во время второго удара, под который попали город Покровск и село Ривне, погибли 11 гражданских, среди которых пятеро детей.

Ранения получили около десяти человек. Зафиксированы разрушения, на местах прилетов продолжаются поисково-спасательные операции, ведь под завалами могут оставаться люди.