Россияне второй раз за сутки ударили по Покровскому району: погибли 11 гражданских. Фото

Российские войска в очередной раз ударили 6 января по Покровскому району Донецкой области. Около 16 часов под ударом снова оказались Покровск и Ривне Мирноградской громады, по которым враг открывал огонь еще ночью: на этот раз захватчики направили по населенные пункты ракеты С-300.

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По состоянию на 18:00 было известно о по меньшей мере 11 погибших, среди них пятеро детей, есть раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Россияне ударили по району ракетами С-300 убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ривне Мирноградской общины. Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю. За все будут наказаны!" – подчеркнул глава ОВА.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в городе Покровск в результате вражеского обстрела уничтожены полностью два частных жилых дома. Прибывшие на место прилета спасатели спасли из-под завалов одного мужчину. Однако есть информация, что под руинами домов могут быть еще шесть гражданских, среди которых двое детей. Там идет поисково-спасательная операция.

Тем временем в селе Ровно российская ракета прилетела прямо по частному жилому дому, где жили трое взрослых и трое детей.

Там идет поисково-спасательная операция.

"Также на месте обстрела спасатели ликвидировали пожар жилого дома на площади 100 кв м. Всего по состоянию на 18:05 известно о 10 раненых лиц. Повреждены 48 частных жилых домов. Всего для проведения работ привлечены 38 человек личного состава и 10 единиц техники", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 января войска РФ также ударили по Покровску. В райцентре захватчики попали в админздание. Сообщалось о пострадавших.

Село Ривне также ночью находилось под обстрелами оккупантов. Там тоже не обошлось без разрушений.