Войска РФ ударили по Покровску: есть прилет в админздание и пострадавшие. Фото

В ночь на субботу, 6 января, российские оккупационные войска нанесли удары по Покровску Донецкой области. Враг дважды обстрелял город, там звучали взрывы, есть разрушения и пострадавшие.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что в Покровске есть попадание в административное здание.

Также после атаки РФ в городе загорелись гараж и автомобили.

"По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие. Точные последствия ударов устанавливаем", – написал Филашкин.

Ранее, 4 января, оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру населенного пункта Курахово в Покровском районе Донецкой области. Под огонь врага попали гражданские объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 января войска РФ нанесли по Авдеевке в Донецкой области ракетный удар. Оккупанты запустили четыре ракеты и попали в жилую застройку, в результате чего 51-летний мужчина погиб на месте, а 50-летняя женщина получила ранения.

Ситуация в городе остается очень сложной, враг продолжает бить по Авдеевке управляемыми авиабомбами. Также армия РФ применяет для уничтожения города дроны и ракеты.

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