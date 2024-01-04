Войска РФ ударили ракетами по центру Курахово: разрушены школа, детсад и много домов. Фото

Оккупационные войска страны-агрессора России нанесли ракетные удары по центру населенного пункта Курахово в Покровском районе Донецкой области. Обстрел города произошел около полуночи 4 января.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своем канале в Telegram. Под удар врага попали гражданские объекты.

В результате очередного террористического акте оккупантов разрушен детский садик, школа, профилакторий и кофейня. Кроме того, повреждено множество многоэтажек.

"По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Все обстоятельства и последствия устанавливаем", – отметил Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 3 января, войска страны-агрессора РФ в очередной раз нанесли удары по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе зафиксированы повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

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