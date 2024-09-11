По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Российские оккупационные войска вечером в среду, 11 сентября, снова запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны с северо-восточного направления.

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Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Группа "Шахедов" двигалась на границе Харьковской и Сумской областей в направлении Полтавщины.

По состоянию на 22:17 несколько групп российских БПЛА фиксировалось в Сумской области курсом на юго-запад, еще одна группа на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину, и еще одна группа на Полтавщине курсом на Кременчуг.

Ситуация по состоянию на 22:50:

– группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Полтавской и Харьковской областей курсом на Днепр;

– БПЛА продолжают движение в Сумской области курсом на Черниговщину;

– группа "Шахедов" в Донецкой области продолжает движение на границе с Днепропетровской областью курсом на северо-запад.

Около 23:00 в ПС предупредили об активности тактической вражеской авиации на северном направлении. Была угроза применения врагом ракет.

Кроме того, была объявлена ракетная опасность с юга. Мониторинговые каналы писали об активности российских Ту-22м3 в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 11 сентября устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов".