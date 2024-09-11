Россия ночью атаковала Украину 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов-камикадзе

Россия в ночь на 11 сентября устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов.

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Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов". Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВС, ночью в воздушном пространстве фиксировались 34 средства воздушного нападения, запущенные российскими войсками.

Так, на нашу землю летела одна баллистическая ракета "Искандер-М" из Краснодарского края РФ, две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной части Донетчины, 6 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный.

Также захватчики атаковали 25 ударными БпЛА типа "Шахед", запускали их из российских Курска и Ейска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", – отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона минувшей ночью работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, во время предыдущей атаки, состоявшейся в ночь на 10 сентября, российские войска ударили дронами-камикадзе по Черкассам и области. В результате атаки повреждены дома и инфраструктурный объект, есть пострадавшие.

Также накануне сообщалось, что россияне снова атаковали Херсон и область. Под удар попал рейсовый автобус, ранены гражданские.