Оккупанты атаковали Херсонщину: поврежден автобус, пострадала женщина. Фото

Утром 10 сентября российские оккупационные войска снова нанесли удар по Херсонщине. Захватчики около 06:30 атаковали с помощью беспилотника Понятовку.

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Об этом сообщили в Херсонской ОГА. В результате сброса взрывчатки был поврежден рейсовый автобус.

Также пострадала 61-летняя женщина, находившаяся на улице во время взрыва. Она получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения голени и стопы.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу бригадой скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами активно принимают все необходимые меры по фиксации военных преступлений, совершенных военными РФ.

Ранее сообщалось, что ночью 10 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Черкасскую область дронами-камикадзе Shahed. В общей сложности силами противовоздушной обороны уничтожено 14 БПЛА противника.

Напомним, в ночь на 10 сентября враг запустил две ракеты и 46 "Шахедов". Силы ПВО сбили 38 дронов-камикадзе.

Накануне российские оккупанты снова обстреляли Никополь. В результате атаки погибла 16-летняя девушка, есть пострадавшие.