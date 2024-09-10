Россия ночью атаковала Украину ракетами и почти 50 'Шахедами': силы ПВО сбили 38 вражеских дронов-камикадзе

В ночь на 10 сентября Россия снова атаковала Украину. Враг запустил две ракеты и 46 "Шахедов".

Силы ПВО сбили 38 дронов-камикадзе. Об итогах ночного боя рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным Воздушных сил, для ночной атаки россияне применили 48 средств воздушного нападения. На украинские города летела баллистическая ракета "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, противорадиолокационная ракета Х-31П, запущенная с воздушного пространства над Черным морем, а также 46 ударных дронов типа "Шахед", которые запускали из Курска и Ейска РФ.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

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Кроме того, добавили в ВС, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под влиянием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Во время ночной атаки россияне атаковали "Шахедами" объекты критической инфраструктуры Сумщины.

"Благодаря профессиональной работе Сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены. Спасибо нашим Защитникам неба!" – отметили в Сумской областной военной администрации.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в Латвии упал и разбился российский беспилотник. Вооруженные силы страны зафиксировали вхождение БпЛА в воздушное пространство Латвии, проследили за его движением и определили место падения.

А 9 сентября латвийские военные озвучили детали о падении российского БПЛА: они заявили, что это был беспилотник типа "Шахед".

В тот же день в Румынии у границы с Украиной были обнаружены обломки российского беспилотника, который залетел в страну за несколько дней до того.