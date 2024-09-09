В Румынии у границы с Украиной нашли обломки российского беспилотника – Минобороны

В румынском городе Периправа в уезде Тулча около границы с Украиной обнаружили обломки российского ударного беспилотника. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

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Об этом сообщили в министерстве обороны страны в понедельник, 9 сентября. Как известно, "Шахед" российских оккупационных войск залетел на территорию Румынию в ночь на 8 сентября во время атаки на Украину.

В ведомстве отметили, что "совершили действия по поиску возможных обломков беспилотников", упавших в результате атаки российской армии на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины недалеко от границы с Румынией.

Фрагменты беспилотника российского происхождения подобрали в городе Периправа и передали их для проведения экспертизы.

В министерстве обороны добавили, что также будут исследовать город Караорман, где также могут быть обломки российского "Шахеда".

"Отметим, что как исследуемая территория в районе города Периправа, так и зона возможного воздействия в районе города Караорман расположены в заболоченной местности, за пределами городов, и элементы инфраструктуры не затронуты", – сказано в сообщении.

Напомним, что во время атаки войск РФ на Украину 8 сентября группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, однако так и не решились сбивать российских беспилотников: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

В НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, во время которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия оккупантов "потенциально опасными".

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони жестко раскритиковала правительство за бездействие в отношении российских дронов. Она призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марселя Чолаку дать объяснения относительно подобных инцидентов.

Как сообщал OBOZ.UA, политический эксперт Алексей Кошель уверен, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства стран НАТО является провокационными действиями России. Москва пытается проверить реакцию на пересечение так называемых красных линий.

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