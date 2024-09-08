Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии: была поднята авиация

Во время ночной дроновой атаки России несколько российских "Шахедов" снова нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. В этот раз вражеские дроны-камикадзе летали в небе над Румынией, румынские военные подняли авиацию.

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Впрочем, сбивать "Шахеды" румыны так и не решились: оттуда российские дроны вернулись в воздушное пространство Украины, чтобы атаковать Одесщину. О заходе российских БПЛА в Румынию сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Так, около 02:36 ночи в ПС сообщили об обнаружении группы "Шахедов" на направлении Вилково Одесской области. А уже в 02:49 там заявили, что российские дроны-камикадзе залетели в воздушное пространство соседнего государства.

"Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии", – говорилось в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские дроны фиксировались в районе Сабангии и вблизи города Бабадаг.

Около 3 часов ночи Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о реакции румынской армии на нарушение воздушного пространства страны.

"Румыния подняла авиацию, чтобы сбивать мопеды на своей территории", – говорится в сообщении.

Однако сбить российские "Шахеды" румыны то ли не решились, то ли не смогли: из Румынии они снова вернулись на Одесщину, чтобы атаковать гражданскую инфраструктуру.

Напомним, между тем российские "Шахеды" чуть ли не каждый день залетают и в Беларусь. Так, во время атаки в ночь на 7 сентября из-за этого беларусы снова подняли авиацию.

Взлетали беларуские истребители в небо для противодействия "Шахедам" и в ночь на 5 сентября: несколько российских дронов тогда сбили над Гомелем.

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