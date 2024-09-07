Российские 'Шахеды' снова залетели на территорию Беларуси, там подняли авиацию – СМИ

В ночь на 7 сентября во время очередной атаки России на Украину по меньшей мере 5 "Шахедов" кремлевских террористов снова пересекли воздушное пространство Беларуси. Поэтому с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ и взял курс на юг страны.

Видео дня

О ситуации сообщил Telegram-канал "Беларусскі Гаюн". Первый дрон зашел на территорию Гомельской области из Черниговщины в 23:20, а уже в полночь белорусы подняли авиацию.

Следующие три "Шахеда" в воздушном пространстве страны зафиксировали в 02:45, 03:10 и 03:38. Они направлялись на Василевичи, Мозырь и запад РБ.

Как отметил Telegram-канал "Николаевский Ванек", в 05:16 в Беларусь перелетел уже 5-й БПЛА в районе Пинска.

Напомним, во время российской атаки на Украину 5 сентября часть БПЛА также залетела на территорию Беларуси. "Шахеды", запущенные РФ, сбили в небе над Гомелем. Там раздалось несколько взрывов.

МО РБ подтвердило факт работы войск ВВС и ЗРВ по дронам. В ведомстве заявили, что воздушную границу нарушили, "вероятно, беспилотные летательные аппараты". В Минске не уточнили, что это были российские "Шахеды".

Граждане Беларуси устроили в сети истерику из-за атаки Shahed. В частности, жители Гомеля пожаловались на мощные взрывы и подумали, что "началась" война. Беларусы возмутились, что МЧС не предоставило никаких подробностей о последствиях взрывов.

В то же время мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" написал, что в течение ночи в Беларусь залетело по меньшей мере 8 российских дронов-камикадзе, два из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа по меньшей мере три Shahed-136 путинской армии прошли через воздушное пространство Беларуси. РБ подняла в небо свою авиацию.

– В ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе. Страна впервые применила авиацию для сбития ударного дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!