Провокации в целях проверки реакции: эксперт объяснил, почему российские БПЛА стали чаще залетать на территорию НАТО

На восточном фланге НАТО растет количество инцидентов с российскими беспилотниками – дроны страны-агрессора не раз залетали на территорию Польши и Румынии, а 7 сентября БПЛА разбился на востоке Латвии. Нарушение беспилотниками воздушного пространства стран НАТО являются провокационными действиями России – Москва пытается проверить реакцию на пересечение так называемых красных линий.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA озвучил политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель. По его словам, эти инциденты не случайны.

Эксперт считает, что российские дроны на территории НАТО по состоянию на сегодняшний день выполняют только одну функцию – провокационную.

"Тактика мелких провокаций – это тактика, присущая ФСБшной логике российского руководства. Очевидно, что это не случайность, не совпадение случайностей, а сознательное желание России протестировать Запад на прочность. Это значит для нас только одно – мы должны удваивать усилия для того, чтобы убеждать Запад предпринять ряд шагов, которые могли бы повернуть ход войны в нашу пользу. Несколько дней назад Остин сказал, что только дальнобойные удары в глубину России не решат ход войны. Да, но дальнобойные удары в глубину России, частичное закрытие украинского неба, предоставление ПВО, оружия и снарядов, в комплексе эти все вещи способны изменить ход войны", – сказал он.

Кошель отметил, что такими действиями Россия тестирует Запад на прочность и возможность принятия решений. Кроме того, российские провокации против стран НАТО не ограничиваются только беспилотниками.

"Помню, когда правительство Финляндии заявило о провокациях со стороны России, когда они переставляли буйки в акватории моря, это также была провокация. Во Франции во время олимпиады прямо связывали попытки терактов на французской железной дороге с действиями России. Немецкие СМИ связывали взрыв на оборонных предприятиях также с действиями российских спецслужб. И таких примеров мы можем приводить десятки", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что НАТО должно принимать мгновенные решения в интересах Украины, но так не будет, потому что общая позиция Альянса – осторожные шаги, чтобы не спровоцировать агрессора на новую волну вооруженных действий.

"Поэтому вряд ли мы получим со стороны НАТО такой мгновенный ответ. Но с другой стороны, полтора года назад мы не могли предполагать передачу Украине F-16, отдельных видов оружия и многое другое. То есть очевидно, что в случае затягивания войны мы можем рассчитывать также и на такие шаги со стороны стран-членов НАТО. Более того, мы видим, что формула компромисса в этом направлении уже ищется", – добавил Кошель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Латвии в субботу, 7 сентября, упал и разбился российский беспилотник. Это произошло в Резекненском районе, по имеющейся в настоящее время информации, он зашел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

– Во время атаки войск РФ на Украину 8 сентября группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, однако так и не решились сбивать российских беспилотников: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

– В НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, во время которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия оккупантов "потенциально опасными".

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