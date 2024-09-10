Оккупанты атаковали Черкассы и область: повреждены дома и инфраструктурный объект, есть пострадавшие. Фото

Ночью 10 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Черкасскую область дронами-камикадзе Shahed. В общей сложности силами противовоздушной обороны уничтожено 14 БПЛА противника.

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В то же время на территории региона поврежден инфраструктурный объект и жилые дома. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Большинство российских дронов Силы обороны Украины уничтожили, однако на территории региона зафиксировано несколько попаданий. Также есть разрушения из-за падения обломков.

В Черкассах два человека получили ранения, им оказана необходимая помощь. В областном центре повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. К тому же, из-за вражеской атаки загорелась сухая растительность.

В Уманском районе российские террористы атаковали инфраструктурный объект, а в Черкасском из-за падения обломков загорелась лесная подстилка.

Профильные службы работают на месте происшествий. Окончательный ущерб будет известен после изучения всех деталей. Правоохранители фиксируют очередные преступления оккупантов.

Напомним, в ночь на 10 сентября враг запустил две ракеты и 46 "Шахедов". Силы ПВО сбили 38 дронов-камикадзе.

Накануне российские оккупанты снова обстреляли Никополь. В результате атаки погибла 16-летняя девушка, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Станиславу в Херсонской области. Пострадала женщина.