По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Войска России вечером субботы, 16 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. "Шахеды" оккупантов залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.

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Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 22:00 в воздухе фиксировался один ударный БПЛА врага, который в Сумской области летел курсом на Полтавщину.

Однако уже в 22:16 в Воздушных силах заявили, что новая группа БПЛА фиксируется на севере Полтавщины и держит курс на Черкасщину.

Таким образом, сейчас звучит воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

В 22:28 воздушную тревогу также объявили на Харьковщине и Черниговщине.

Воздушные Силы тревогу в Харьковской области объяснили активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 22:31 был зафиксирован пуск КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

В 22:55 сообщается:

Враждебные БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей имеют направление юго-западное .

имеют направление . Ударный БПЛА на севере Полтавщины, курс на Черкасщину.

На карте тревог "покраснела" Киевщина, но без столицы.

В 23:47 Воздушные Силы сообщили об отбое угрозы тактической авиации Донецкой области.

Одновременно была обновлена информация о "Шахедах" врага. Известно о:

вражеские БпЛА на юге Киевской области , летят курсом на Виннитчину ,

, летят курсом на , ударный БпЛА на юге Сумщины , курс на Харьковщину ,

, курс на , Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины летит в направлении Черкасской области.

Карта тревог в полночь воскресенье, 17 ноября:

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным целям работали силы ПВО, раздалось несколько взрывов. В Оболонском районе столицы из-за падения сбитых БПЛА произошло повреждение балконов и окон в многоэтажке.

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