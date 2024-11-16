По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления
Войска России вечером субботы, 16 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. "Шахеды" оккупантов залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.
Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 22:00 в воздухе фиксировался один ударный БПЛА врага, который в Сумской области летел курсом на Полтавщину.
Однако уже в 22:16 в Воздушных силах заявили, что новая группа БПЛА фиксируется на севере Полтавщины и держит курс на Черкасщину.
Таким образом, сейчас звучит воздушная тревога в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.
В 22:28 воздушную тревогу также объявили на Харьковщине и Черниговщине.
Воздушные Силы тревогу в Харьковской области объяснили активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 22:31 был зафиксирован пуск КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.
В 22:55 сообщается:
- Враждебные БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей имеют направление юго-западное.
- Ударный БПЛА на севере Полтавщины, курс на Черкасщину.
На карте тревог "покраснела" Киевщина, но без столицы.
В 23:47 Воздушные Силы сообщили об отбое угрозы тактической авиации Донецкой области.
Одновременно была обновлена информация о "Шахедах" врага. Известно о:
- вражеские БпЛА на юге Киевской области, летят курсом на Виннитчину,
- ударный БпЛА на юге Сумщины, курс на Харьковщину,
- Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины летит в направлении Черкасской области.
Карта тревог в полночь воскресенье, 17 ноября:
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным целям работали силы ПВО, раздалось несколько взрывов. В Оболонском районе столицы из-за падения сбитых БПЛА произошло повреждение балконов и окон в многоэтажке.
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