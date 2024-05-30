По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером 30 мая на юге в Украине была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты запустили дроны Shahed с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины. Согласно предварительной информации, беспилотники двигаются из Запорожской области в северо-западном направлении.

Также сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей, отметили в ВСУ.

В 20:48 объявлена воздушная тревога в Запорожской области, в 20:55 тревога прозвучала в Днепропетровской области, в 21:04 воздушная тревога объявлена в Донецкой области. В 21.20 к карте тревог присоединилась Херсонская область.

Из-за угрозы украинцев призывали пройти в укрытие.

В 21.40 сообщили о взрывах в Бериславском районе Херсонщины. Им предшествовала информация о пусках захватчиками КАБ в указанном направлении.

В 22:03 в Херсонской области сообщили об отбое тревоги; одновременно в пабликах появилась информация о взрывах на Донбассе, в частности в Краматорском районе.

По данным на 22:30, мониторы сообщают, что в воздухе всего два беспилотника.

"Один вертелся в районе Новопетровки Запорожской области, сейчас он на пересечении Запорожской и Днепропетровской областей. Второй пролетел Першотравневск и летит курсом в сторону Харьковской области", – говорят в ВСУ.

Напомним, что в Украине к вечеру 29 мая также объявляли масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, носителя аэробалистических ракет "Кинжал", с аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что враг стал применять термобарические боеприпасы по Волчанску Харьковской области. Однако даже "Сонцепеки" не помогают оккупантам продвигаться, говорят военные.