По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 12 сентября, снова запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны с южного направления.

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Об этом предупредили воздушные силы Вооруженных сил Украины. Группа "Шахедов" двигалась из оккупированной части Херсона в направлении Николаевской области.

Предупреждение о группе " шахедов", движущейся из Херсона на Николаевщину, прозвучало в 21:48. Одновременно раздалась воздушная тревога в соответствующих регионах страны.

Приблизительно в 22:00 из Запорожского района сообщили о взрывах.

Мониторы уточнили: в текущей воздушной атаке задействованы три беспилотника врага, которые уже летят через Баштанский район Николаевщины курсом в сторону Южноукраинской АЭС.

В 22:23 в ВС сообщили, что "Шахеды" с севера Николаевщины двигаются курсом на запад.

В 22:25 была объявлена воздушная тревога на Харьковщине. Одновременно в ПС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке, восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей " – уточнили в воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь 11 сентября также устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов".

А в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали не менее 14 граждан.