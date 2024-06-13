По всей линии фронта возросло количество боестолкновений, Силы обороны контролируют ситуацию – Генштаб

В Украине по состоянию на 19:00 четверга, 13 июня, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 77. Войска Российской Федерации "пытаются искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей".

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке в 841-е сутки полномасштабной войны. Судя по обнародованной информации, самое сложное направление – Покровское. Там оккупанты более 30 раз атаковали Силы обороны Украины.

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить наших воинов в районе Волчанска. 13 июня (на 19:00) успешно отбиты два штурмовых действия противника, еще два боя продолжались.

На Купянском направлении защитники помешали трем попыткам врага продвинуться в районах Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Еще одно сражение продолжалось. Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степная Новоселовка россияне продолжили забрасывать КАБами.

На Лиманском направлении все шесть штурмовых попыток противника успеха не имели. "Украинские воины контролируют ситуацию", – заверили в ГШ ВСУ.

На Краматорском направлении с начала суток ВС РФ восемь раз пытались вклиниться в нашу оборону. Шесть атак украинские воины отразили. Еще два боестолкновения по состоянию на 19:00 не закончились.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 30 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 24 штурмовых действия агрессора успеха не имели, еще шесть атак продолжались.

В течение дня 16 столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники успешно отбили 15 атакующих действий врага. Еще один бой продолжался. По предварительной информации, за сутки захватчики потеряли здесь 71 оккупанта, два танка и 11 боевых бронированных машин.

На Приднепровском направлении защитниками отбито пять атак в районе Крынок. Ситуация контролируется.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. "Поддерживайте украинское войско! Победим!" – призвал Генштаб.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСГВ "Хортица" заявили, что в городе Волчанск оккупационная армия Российской Федерации "застряла" и ведет "безуспешные уличные перестрелки".

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