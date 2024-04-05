По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

В Украине вечером 5 апреля объявили масштабную воздушную тревогу. Ракетная опасность связана со взлетом МиГ-31К в России. Эти истребители являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 16:34.

По данным мониторинговых каналов, вражеский самолет взлетел с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ.

По состоянию на 16:58 пусков "Кинжалов" не было зафиксировано.

В 17:03 мониторинговые каналы сообщили о взлете еще двух МиГ-31К из "Саваслейки" в Нижегородской области РФ. На 17:11 стало известно, что взлетевший из "Ахтубинска" истребитель пошел на посадку.

При этом еще в 16:03 сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей Украины.

В 16:37 и 16:49 в сети сообщили о взрывах в Харькове.

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