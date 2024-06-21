По всей территории Украины воздушная тревога: Россия подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером в пятницу, 21 июня, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

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Этот борт представляет угрозу для всей страны. О его взлете сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Сил обороны Юга Украины, МиГ взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

В 20:36 в ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине днем 21 июня также была объявлена масштабная воздушная тревога. В России в небо подняли МиГ-31К.

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