По всей территории Украины объявлялась воздушная тревога: Россия второй раз за день поднимала носитель "Кинжалов" МиГ-31К

Вечером 24 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сигнал сирен прозвучал во всех областях нашего государства из-за российского МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет "Кинжал" в 20:19 пятницы на своем канале в Telegram. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – говорится в сообщении.

Эта тревога, связанная с самолетом-носителем "Кинжалов", стала уже второй за сутки. Перед этим ракетная угроза во всех регионах Украины объявлялась с 13:26 до 13:47.

В 20:45 пятницы, 24 мая, защитники украинского неба объявили об отбое угрозы применения врагом ракет "Кинжал".

Призываем граждан не рисковать своим здоровьем и жизнью и находиться в укрытиях во время тревог!

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинская Харьковщина каждый день и каждую ночь испытывает сокрушительные удары российских оккупантов, которых можно ожидать в любую секунду. Поэтому в области почти не осталось безопасных мест, тревоги здесь длятся по 16 часов.

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