В Харьковской области почти нет безопасных мест, тревоги длятся по 16 часов

Харьковщина каждый день и каждую ночь испытывает сокрушительные удары российских оккупантов, которых можно ожидать в любую секунду. Поэтому в области почти не осталось безопасных мест, тревоги здесь длятся по 16 часов.

Об этом рассказала спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал в эфире Свобода.Live. По ее словам, из-за близости с российской границей регион находится под постоянным риском вражеских атак.

"Конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с Российской Федерацией, от линии фронта. У нас тревоги длятся по 16 часов", — сказала спикера ОВА.

Она также сообщила, что 23 мая российские террористы обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгорода.

Напомним, что утром четверга, 23 мая, войска России нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли семь человек, 21 получили ранения. Под вражеский обстрел попали объекты "Укрзализныци", подразделение коммунального предприятия и типография "Виват".

Большинство жертв обстрела типографии в Харькове – молодые женщины. На предприятии печатали тетради и книги, прилет пришелся на момент, когда там была рабочая смена, ракета попала прямо в цех, где работали люди. В результате удара погибли семь человек.

Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 23 мая, российские террористы снова ударили по Харькову. В городе раздалось несколько взрывов. Зафиксировано два прилета, есть повреждения.

Накануне, 22 мая, войска РФ атаковали Харьков КАБами. Под ударом оказались жилые дома, магазины, транспорт, АЗС и кафе. По меньшей мере, известно о 12 пострадавших, в частности ребенка.

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