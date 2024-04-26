По всей территории Украины воздушная тревога: впервые за долгое время РФ запустила ракеты с моря

Вечером в пятницу, 26 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме того, оккупанты запустили гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении, россияне запустили три крылатые ракеты из Черного моря. По состоянию на 23:00 воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.

"Калибры" маневрировали и меняли направления движения. По состоянию на 23:15 одна ракета шла в сторону Хмельнитчины, вторая в сторону Киевщины, третья – на Черкащину.

Также в это в ВС сообщили о взлете с аэродрома "Саваслейка" на территории России истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал". В 23:22 были зафиксированы пуски ракет.

"Кинжалы" через Житомирщину в юго-западном направлении!" – отметили военные.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что зафиксирован взлет шести российских бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".

"В случае боевого вылета вхождения в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30", – написал канал Monitor.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ 26 апреля нанесли авиационных ударов двумя КАБами по промышленному объекту города Сумы. Также под обстрел попало Белополье, там погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения.

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