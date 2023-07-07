По всей Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет носителей 'Кинжалов'

Вечером в пятницу, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки со стороны РФ. Зафиксирован взлет трех истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.Украинцев призвали не игнорировать предупреждение об опасности.

"Внимание! Зафиксирован взлет 3-х истребителей МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил о ракетной опасности для столицы. Он призвал находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Жителям Киева и Одесской области на мобильные телефоны пришли экстренные уведомления об опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ днем 7 июля нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

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