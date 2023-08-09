По всей Украине звучала воздушная тревога: была угроза запуска сверхзвуковых ракет "Кинжал"

По всей Украине около 17:40 прозвучала воздушная тревога. Это уже вторая фиксация взлета российских самолетов МиГ-31К за день.

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Официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины подтвердил, что сирены связаны с угрозой пусков аэробалистических Х-47М2 "Кинжал". Носителями этих вражеских гиперзвуковых ракет являются истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

Некоторые мониторинговые каналы в начале тревоги писали о фиксации воздушных целей над территорией нашей страны. Позже появились уточнения, что пуски могли быть имитационными, с применением средств РЭБ противника.

В 18:07 начались отбои тревог. Предварительно, реальных запусков "Кинжалов" российская оккупационная армия не проводила.

Дольше всего тревога оставалась в Запорожской области, однако в 18:10 там тоже прозвучала короткая сирена.

Как писал OBOZREVATEL:

– В мае 2023 года над украинской столицей Киевом силы противовоздушной обороны впервые сбили российские "Кинжалы". Перехватили цели зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

– 30-летний оператор установки ПВО и ПРО Patriot по имени Вячеслав в комментарии The Economist рассказал, как это было. Детали можно найти по ссылке.

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