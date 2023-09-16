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Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Почему битва за Андреевку была такой важной

Почему битва за Андреевку была такой важной

Маленькое село Андреевка, которое больше не существует, это не просто выжженная дотла локация.

Улица на дюжину домов, от которых остался только фундамент и то, не везде, отыгрывала важную роль на участке обороны РОВ Андреевка-Отрадовка и являлась преградой по двум направлениям.

Данная локация, перейдя под контроль СОУ позволяет осуществлять давление как в северном направлении, район Клещеевки, в восточном – Отрадовка, так и в южном – Зеленополье-Курдюмовка.

Фактически, РОВ сейчас вынуждены принимать непростые решения, относительно того, как им действовать дальше.

Варианты следующие.

Первый – системными контратаками вернуть контроль над Андреевкой. Не только продолжая использовать оставшийся ресурс от обескровленной 72-й ОМСБр, но и например, свежие баты 4-й ОМСБр, "тушки" 217-го ПДП и пока ещё не нюхавших гари от кумулятива танки 80-го ТП.

Видео дня

В целом, когда Клещиевка стала превращаться в серую зону, примерно такое и стало происходить, в результате чего на въезде в село образовалась знатная свалка металлолома из Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, БМП-1/2/3 и прочих образцов советского/российского ВПК.

Результат? Ресурс потрачен, а Клещеевка. Об этом позже.

Второй – закрепиться за железкой и продолжать держать оборону. Казалось бы, даже потрёпанные подразделения 72-й ОМСБр, 11-й ОДШБр, 83-й ОДШБр и 102-го МСП вполне могут удержать весь участок за железкой, но, на самом деле – нет. Особенно с учётом того, что это низина и рай для касет.

Третий вариант – поступательный, неспешный отвод сил к трассе 0513 с занятием там "жёсткой" обороны по линии Николаевка вторая-Отрадовка-Опытное (фактически - южные ворота в Бахмут).

И, по всей видимости, именно третий вариант изберёт командование РОВ.

И ещё, один очень важный момент.

СОУ на протяжении всего этого времени действовали на участке, где присутствовали силы противника в несколько раз превосходящие их. По некоторым направлениям оперировали в обороне подразделения в 3-4 раза превосходящие наши силы. То есть, мы в очередной раз разрушаем стереотипы.

Слава нації!

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