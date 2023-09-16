Маленькое село Андреевка, которое больше не существует, это не просто выжженная дотла локация.

Улица на дюжину домов, от которых остался только фундамент и то, не везде, отыгрывала важную роль на участке обороны РОВ Андреевка-Отрадовка и являлась преградой по двум направлениям.

Данная локация, перейдя под контроль СОУ позволяет осуществлять давление как в северном направлении, район Клещеевки, в восточном – Отрадовка, так и в южном – Зеленополье-Курдюмовка.

Фактически, РОВ сейчас вынуждены принимать непростые решения, относительно того, как им действовать дальше.

Варианты следующие.

Первый – системными контратаками вернуть контроль над Андреевкой. Не только продолжая использовать оставшийся ресурс от обескровленной 72-й ОМСБр, но и например, свежие баты 4-й ОМСБр, "тушки" 217-го ПДП и пока ещё не нюхавших гари от кумулятива танки 80-го ТП.

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В целом, когда Клещиевка стала превращаться в серую зону, примерно такое и стало происходить, в результате чего на въезде в село образовалась знатная свалка металлолома из Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, БМП-1/2/3 и прочих образцов советского/российского ВПК.

Результат? Ресурс потрачен, а Клещеевка. Об этом позже.

Второй – закрепиться за железкой и продолжать держать оборону. Казалось бы, даже потрёпанные подразделения 72-й ОМСБр, 11-й ОДШБр, 83-й ОДШБр и 102-го МСП вполне могут удержать весь участок за железкой, но, на самом деле – нет. Особенно с учётом того, что это низина и рай для касет.

Третий вариант – поступательный, неспешный отвод сил к трассе 0513 с занятием там "жёсткой" обороны по линии Николаевка вторая-Отрадовка-Опытное (фактически - южные ворота в Бахмут).

И, по всей видимости, именно третий вариант изберёт командование РОВ.

И ещё, один очень важный момент.

СОУ на протяжении всего этого времени действовали на участке, где присутствовали силы противника в несколько раз превосходящие их. По некоторым направлениям оперировали в обороне подразделения в 3-4 раза превосходящие наши силы. То есть, мы в очередной раз разрушаем стереотипы.

Слава нації!