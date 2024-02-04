Почему ЕС не может просто купить боеприпасы для Украины: в СМИ объяснили нюансы

Евросоюз признал неспособность поставить в Украину миллион боеприпасов к марту 2024 года. На фоне срыва обещанных поставок все чаще обсуждается возможность закупки снарядов.

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Однако это простое, казалось бы, решение на практике наталкивается на серьезные препятствия, которые в значительной степени имеют политическую природу. В чем состоит проблема, объяснил военный портал Defense Express.

Аналитики портала вспомнили о неофициальном предложении Чехии закупить партию из 450 тысяч снарядов в придачу к изготовленным в рамках обещанного миллиона боеприпасов 524 тысячам, которые Евросоюз сможет передать до марта. О таком предложении сообщало издание Politico, ссылаясь на информацию из собственных источников.

"В частности источниками происхождения боеприпасов уже названы Южная Корея, Южно-Африканская Республика и Турция. Относительно производственных возможностей последней возможностям помощи Турции посвящена отдельная публикация. Но к ней также можно добавить и имеющиеся запасы, которые рассчитаны на более тысячи 155-мм артиллерийских систем в турецкой армии", – отмечает Defense Express.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что не все указанные источники реалистичны.

Не вызывает сомнений способность снабжать боеприпасами в случае с Южной Кореей. Эта страна может поставлять снаряды как из собственных запасов, так и из производства. Доказательством тому может служить, например, согласие Сеула на организацию "круговых поставок" сотен тысяч боеприпасов, заменявших запасы США, пока Штаты усиливали украинскую армию.

Главным производителем артиллерийских боеприпасов в ЮАР является компания Denel Munition, принадлежащая немецкому Rheinmetall. Следовательно, гипотетически Южная-Африканская Республика могла бы передать имеющиеся у нее на складах боеприпасы. Сколько из там, аналитики оценивать не берутся, отмечая, что если по состоянию на начало 1990-х годов эта страна имела на вооружении около сотни артиллерийских систем калибра 155 мм, то сейчас у нее всего восемь рабочих установок.

Впрочем, на реалистичность поставок боеприпасов Украине оказывает существенное влияние также политическая составляющая. Так, Южная Корея для отправки через Евросоюз Украине своих снарядов должна пересмотреть текущую политику государства.

Так же в политических решениях по передаче снарядов из собственных запасов нуждается и Турция. Анкара не возражает против продажи снаряды Украине по коммерческим контрактам, однако передача собственных запасов – совсем другое дело.

Аналогичная ситуация и в случае с ЮАР.

"А на вопрос наличия, возможностей и политической воли в странах-поставщиках накладывается и политическое решение внутри Евросоюза. Потому что, например, Франция согласилась на план по производству боеприпасов для Украины при условии, что они будут произведены в Европе. То есть деньги должны были быть вложены в собственные европейские производственные возможности, именно поэтому из-за такой многослойности якобы простой проблемы "взять и купить" и возникает вопрос о реалистичности ее решения", – резюмировали эксперты Defense Express.

Напомним, ранее на днях в Евросоюзе анонсировали масштабную поставку снарядов для Украины уже в феврале. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что из обещанного миллиона ЕС может поставить 524 тыс. снарядов – 52% от планируемых объемов. Эти снаряды могут быть поставлены в начале марта.