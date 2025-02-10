Прошли два года и триста сорок пять дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают многочисленные небольшие продвижения россиян, но теперь - на Восточном участке фронта от Нью-Йорка до деревни Копанки западнее Сватово. Пару дней назад россияне активно наступали на Южном фронте, а теперь вот активизировались здесь.

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Есть, правда, и хорошая новость: ВСУ продвинулись в районе деревни Загрызово, южнее Купянска. Но этот эпизод, к сожалению, погоды не делает. На остальных участках фронта никаких изменений за прошедшие сутки не зафиксировано.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что по его информации США возобновили поставки оружия Украине в рамках тех пакетов военной помощи, решения о выделении которых были приняты еще Байденом. Этого должно хватить ВСУ на несколько следующих месяцев. В администрации Трампа пока нет единого мнения о том, следует ли продолжать военную поддержку Украины. Поэтому Трамп и не принимает новых решений о выделении такой помощи.

Кроме этого, агентство Reuters сообщило, что именно администрация Байдена тормозила поставки оружия Украине даже уже после того, как Конгресс проголосовал за выделение Украине военной помощи. Это происходило на протяжении почти всей войны и вся согласованная с Конгрессом программа военной помощи была выполнена едва ли наполовину.

Среди причин, по которым администрация Байдена саботировала поставки оружия называют страх неконтролируемой эскалации войны и нежелание Пентагона снижать запасы оружия на своих складах.

В своей книге "Война" известный американский журналист, лауреат двух Пулитцеровских премий, Боб Вудворт писал, что главным страхом администрации Байдена были угрозы Путина применить в войне с Украиной тактическое ядерное оружие. Это, собственно, и скрывается под эвфемизмом "страх неконтролируемой эскалации".

В книге подробно описано, как начальник Генерального Штаба МО РФ Герасимов звонил шефу Пентагона Остину и угрожал применить тактическое ядерное оружие осенью 2022 года, когда российская армия потерпела поражение в ходе Харьковской операции ВСУ и к тому же была вынуждена вывести свои войска с правого берега Днепра.

Эти угрозы произвели на команду Байдена настолько сильное впечатление, что они оказали давление на Зеленского, после чего ВСУ вынуждены были выпустить российскую группировку с правого на левый берег Днепра, хотя у них была прекрасная возможность уничтожить ее всю на переправе через Каховскую плотину.

Собственно с тех пор и начался этот саботаж администрации Байдена с поставками оружия Украине и неудивительно, что к моменту ухода Байдена со своего поста он не выполнил утвержденную Конгрессом программу PDA на 4 млрд. долларов.

Фактически, Америка капитулировала перед ядерным шантажом Путина так и не найдя адекватного ответа на эти угрозы. Но, будем справедливы: ни у кого в этом мире нет точного ответа на простой вопрос: а существует ли вообще этот самый "адекватный ответ"? Горячие головы (типа Зеленского) могут сказать, что единственным адекватным ответом должно быть игнорирование этих угроз, поскольку Путин блефует и никогда на такое не решится. Зеленский, по-своему, прав: всякая другая реакция - это просто отложенная капитуляция.

Но если посмотреть на эту ситуацию из Вашингтона - то этот ответ не будет таким очевидно правильным. Наверняка в команде Байдена думали: "А нам-то это зачем? К чему нам эта головная боль? Где-то там, на другом континенте, идет война, которая к нам не имеет прямого отношения и не несет для нас никаких рисков. И зачем нам доводить ситуацию до того, что мы будем вынуждены влезать в эту войну и посылать туда свои войска? Это не шутки - война с Россией! Пойдет поток гробов в Америку, пресса поднимет вой как было во времена Вьетнама и американцы нас всех просто заживо похоронят…

Вот и директор ЦРУ Билл Бернс говорит, что Путин не шутит. А он, наверное, знает о чем говорит… И кому нам верить? Зеленскому, который еще за сутки до нападения не верил, что Путин на это решится, или Бернсу, который за полгода до нападения сказал, что оно неизбежно?"

Вот с тех пор и началась эта пипеточная помощь, которая с одной стороны, не позволяла Путину достичь каких-то значимых результатов, а с другой - не давала Украине достаточно оружия, чтобы его разгромить. Был выбран вариант "Войны ниже порога неуправляемой эскалации", который на практике вылился в бессмысленное человекоубийство без каких-то значимых результатов для любой из сторон. Именно это нынешний госсекретарь США Марко Рубио и назвал "тупиком".

Главная трагедия сегодняшнего дня состоит, на мой взгляд, в том, что даже если бы теперь Трампу и взбрело в голову завалить Украину оружием, то это вряд ли уже могло бы на что-то повлиять. ВСУ обессилены настолько, что едва могут держать оборону. Ни о каком радикальном разгроме противника в этих условиях не может быть и речи. Момент для быстрой военной победы над путинским войском был упущен Байденом осенью 2022 года и единственное, что остается Трампу - это форсировать достижение мира.

Альтернатива этому - длинная и изнурительная война на истощение. В такой войне у Украины есть, конечно, хорошие шансы победить: все-таки война на истощение, это прежде всего война экономических потенциалов, а с учетом поддержки Запада потенциал Украины выглядит предпочтительнее, чем у России. Но готов ли к этому украинский народ? Готов ли он еще пять лет страдать так как он страдает вот уже три? И вправе ли мы от него этого, я бы не сказал - требовать, но даже - ожидать? На мой взгляд это было бы бесчеловечно.

Кроме того, чисто прагматически: если война будет идти так как она идет все последние два года (начиная с конца 2022 года), то победа в такой войне будет стоить Украине самого ее существования. Давайте взглянем правде в глаза: через пять лет такой войны демографическая ситуация и состояние инфраструктуры в стране просто не оставят ей шанса.

Безусловно, с глобальной точки зрения победа над путинской Россией, которая является фундаментальной угрозой для всей человеческой цивилизации, стоит того, чтобы за нее заплатить Украиной. Но, слава Богу, человечеством еще пока управляют не роботы и поэтому на такую "рациональность" никто сегодня не способен. Но еще бесчеловечнее ждать от Украины, что она сама принесет себя в жертву.

Почему вся Европа очень сдержанно относится с миротворческим усилиям Трампа? Почему она готова и дальше поддерживать военные возможности Украины лишь бы война не кончалась? Почему европейские лидеры продолжают байденовскую политику "непоколебимой поддержки"? Потому, что Европа прекрасно понимает, что пока идет война в Украине - ей ничего не угрожает. И кроме того, война в Украине позволяет Европе спокойно подготовится к нападению Путина, если такая идея вдруг придет ему в голову. И я, как гражданин Германии, безусловно понимаю, что эта политика проводится и в моих интересах тоже. Каждый день войны в Украине - это день выигранный Германией. Выигранный для мирной жизни, для усиления бундесвера, для наращивания возможностей немецкого ВПК и т.д.

Но я против такого выигрыша. Мне жалко Украину. Вы скажите: а чего ее жалеть, если ей самой себя не жалко? Вон у них Зеленский какой боевой! Пока, говорит, у меня не будет сильной позиции - я за стол переговоров не сяду. Буду продолжать войну.

Не знаю… Может я уже старый просто… Но весь мой жизненный опыт говорит мне, что цена, которая уплатит Украина за такую победу обесценит эту победу. У этой победы не будет бенефициара. Некому будет насладиться ее плодами.

Меня часто упрекают в том, что я не верю в победу Украины. Это неправда. Я считаю, что при определенных обстоятельствах Украина вполне может победить. Я просто искренне считаю, что такая победа Украине не нужна. А другой уже теперь быть не может. Выбирая между победой, по окончании которой Украина тихо умрет, и "похабным" миром с живой Украиной я выбираю второе. Даже если сама Украина выбирает первое. Поэтому я и поддерживаю то, что делает Трамп и его команда. Надеюсь, что я сумел объяснить свою позицию.

Слава Украине!