Почему Германия тянет время с поставкой танков Украине и на что надеются в Берлине: в CNN раскрыли главные карты

2022 год заставил лидеров европейский стран всерьез задуматься о национальной безопасности. Ведь война в Украине несет угрозу для всего континента в целом.

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Об этом сообщило издание CNN. Это утверждение особенно актуально для Германии.

Как известно, немецкое правительство на протяжении многих лет тратило на ВС Германии значительно меньше средств, чем любая другая европейская страна. Однако в настоящее время такой подход сменяется более рациональным.

Сразу после начала полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед парламентом и заявил, что готов потратить более ста миллиардов евро для усовершенствования вооруженных сил его государства. Однако спустя почти год данное обещание не стало реальностью. К тому же, Германию активно побуждают к постоянным поставкам более и более мощного оружия, в частности Leopard 2, в Украину.

Шольц настаивал на том, что любой такой план необходимо будет полностью согласовывать со всем западным альянсом, а официальные лица Германии заявили, что не одобрят передачу "Леопардов", если США также не согласятся направить в Киев часть своих танков.

Новый министр обороны высказался, что в настоящее время у правительства нет четкого решения на этот счет. Союзники Германии всячески пытаются склонить государство к скорейшей передачи этих мощных танков.

"Есть веские причины для доставки и есть веские причины против… все "за" и "против" должны быть очень тщательно взвешены, и эту оценку явно разделяют многие союзники", — добавил Борис Писториус.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США на встрече "Рамштайн-8" призвал союзников "глубже копать" в своей поддержке Украины, поскольку "история наблюдает за нами". Он подробно рассказал о пакете военной помощи на сумму $2,5 млрд, о котором Вашингтон объявил накануне.

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