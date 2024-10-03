Именно этот вопрос задаётся чаще всего и будет задаваться ещё несколько дней. Устал на него отвечать, поэтому напишу для понимания.

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В нынешних условиях потеря Угледара была неизбежна, хотя предотвратить её можно было. Но, не всё зависеРешающая битва за Угледар началась не 20 сентября 2024, когда передовые подразделения РОВ по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а намного, намного раньше. Январь 2023 – начало наступления на Новомихайловку и формирование северного фланга с выходом через Константиновку на трассу 0532.

Девять месяцев назад РОВ начали наступление, целью которого был выход на 0532 и, фактически к Угледару. Именно тога битва и началась.

У врага было количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами.

Девять месяцев РОВ методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имею неоспоримый и действенный козырь – авиацию.

Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами.

Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений. Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории россии за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой.

Если бы РОВ лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки…

Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации РОВ продолжается.ло в этой ситуации только от нас.