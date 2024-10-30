В 2023 году Главное управление беспилотных систем Генштаба ВСУ, подготовило презентацию - все основные типы дронов, производимых для сил обороны Украины, все типы боеприпасов, все производители дронов и боеприпасов, реальные реквизииты, адреса, названия компаний, а также реальные телефоны и реальные имена управленцев. То есть вся структура отрасли дронов в одной презентации.

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Місяць тому ця презентація була оприлюднена на російському сайті. Була відкрита кримінальна справа СБУ про виток інформації. Досі нема жодної інформації по визначенню відповідальних осіб.

Сподіваюсь, контррозвідка СБУ знайде конкретного зрадника, який або є російським агентом, або зробив можливим передачу даних російському агенту. Очевидно, що цей таємний документ - далеко не єдиний, який ворог отримує прямо з Генштабу, і необхідно зупинити цей виток. Ситуація дуже загрозлива.

Але є речі, які мають бути зроблені негайно:

1. Мають бути негайно оприлюднені імена, зняті з посад та притягнуті до відповідальності за державну зраду ті військові керівники, які віддали наказ зібрати усю цілком таємну інформацію про усю галузь в одній презентації. Навіщо збирати таку деталізовану інформацію в одному документі, для яких таких потреб, неможливо пояснити з точки зору здорового глузду. Таке зробити могли або вороги або люди без наявності інтелекту, які завдають шкоди не менше ворогів.

2. Мають бути негайно оприлюднені імена, зняті з посад притягнуті до відповідальності за державну зраду ті військові керівники, які відповідають за управління та безпеку. Вони або передали це ворогу або зробили можливим викладення цих даних у незахищені канали інформації, і сприяли витоку інформації такого високого рівня.

Якщо за виток інформації такого масштабу будуть притягнуті до відповідальності конкретні посадовці, тоді з цієї історії будуть зроблені належні висновки. Якщо не буде оголошено про покарання, значить такі витоки повторяться, і російська агентура продовжить роботу на верху.

Для уникнення плутанини та маніпуляцій: Презентація підготовлена у 2023-му році. Тобто на той момент Генштаб ЗСУ очолював не Баргілевич, а Шаптала. А Головне управління безплотних систем Генштабу це не Сили безпілотних систем ЗСУ, які були створені у 2024-му році.