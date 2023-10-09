Российские войска пытаются наступать по всей линии фронта. О резкой активизации сообщают на разных направлениях: оккупанты предприняли попытки атаковать на юге Донецкой области, окраинах Донецка и Авдеевки, со стороны Лисичанска и Кременной. Тяжелые бои продолжаются в Луганской и Харьковской областях. Возможно, этими штурмами, россияне пытаются отвлечь как можно больше украинских сил от проведения наступления на юге страны, вынуждая украинское командование держать большое число войск, разбросанными вдоль всей линии соприкосновения.

Что выгодно отличает оборону на этих направлениях сегодня от той, что была во время зимнего наступления россиян и в прошлом году, так это положение с дронами, боеприпасами и военной техникой. Откровенно говоря, на внешнеполитическом треке появились не очень позитивные процессы, которые могут привести к сокращению финансовой, военной, экономической и политической поддержки.

С другой стороны, за последние месяцы проведена большая системная работа, эффект от которой уже можно видеть на поле боя. Эта работа проведена в самой Украине и союзниками на Западе. Речь идет о снятии множества барьеров на передачу различных вооружений, включая западные БМП и танки, чего не было в 2022 году. Заключены долгосрочные контракты с западными компаниями на поставку оружия (в качестве примера, контракты на польские БТР, немецкие гаубицы и системы ПВО из ФРГ и США). Профинансировано производство снарядов за рубежом и в самой Украине.

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Сейчас ВСУ превосходят россиян в объемах применения дронов-камикадзе, производится множество отечественных разведывательных БПЛА. Всё это в комплексе позволяет эффективнее держать оборону по всему фронту. Российские механизированные колонны и пехота не успевают дойти до украинских позиций и приступить к штурму: еще на подходе их выкашивает артиллерии и дроны (как камикадзе, так и сбросы с дронов). Свою положительную роль в этом отыгрывают и кассетные боеприпасы. Если раньше важную роль в обороне отыгрывали противотанковые гранатометы, эффективные против техники, но не пехоты, то дроны и снаряды эффективны и против тех и других.

Таким образом, уверенности в том, что ВСУ смогут успешно отражать российские штурмы значительно больше, чем это было в прошлом году, включая аналогичный период, когда во всю разгоралась битва за Бахмут. Тем не менее, всё еще важно адекватно и трезво оценивать свои возможности и возможности противника, не в коем случае не пытаясь его недооценивать.