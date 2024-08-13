Почему РФ не размещает подводные ракетоносители в Азовском море: объяснение ВМС

Россия не размещает свои подлодки Черноморского флота в акватории Азовского моря из-за недостаточной глубины. Они там могли бы находиться разве что в надводном положении, но так держать их россияне боятся, опасаясь огневого поражения украинских сил.

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Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он объяснил, где, скорее всего, враг прячет свои субмарины.

"Вероятнее всего, эти подлодки в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. Что касается Азовского моря, там их пребывание фактически невозможно из-за малой глубины. Там они только могут находиться в надводном положении и довольно ограниченными коридорами", –сказал Плетенчук.

По его словам, в северной части Черного моря они тоже не могут находиться из-за нехватки глубины для их полноценного применения. Когда они выходят в море, вероятнее всего, могут находиться именно в восточной части.

"Надводными кораблями они не рискуют проходить, они находятся в пункте базирования "Новороссийск" по большей части, а присутствие в море представлено именно подводной лодкой. Обычно это одна единица. Когда вы видите две, в большинстве случаев, это ротация", – пояснил представитель ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает держать подводный ракетоноситель в акватории Черного моря. Однако враг использует его не по прямому назначению.

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