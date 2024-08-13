Россия в Черном море использует подлодку не по основному назначению: в ВМС объяснили нюанс

Страна-террорист Россия продолжает держать подводный ракетоноситель в акватории Черного моря. Однако враг использует его не по прямому назначению.

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В настоящее время российская подлодка выполняет функцию патрулирования. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, российская подлодка, которая уже длительное время находится в Черном море, является носителем крылатых ракет "Калибр". Однако оккупанты используют субмарину для других целей.

При этом в Азовское море путинские захватчики уже длительное время не выводили ни одного корабля. Плетенчук подчеркнул, что враг не выводит флот в акваторию Азовского моря, потому что боится огневого поражения своих кораблей.

"Что касается Черного моря, то там находится одна подлодка. Пока он является носителем крылатых ракет, но больше выполняет функцию патрулирования", – объяснил Плетенчук.

Напомним, что российская крылатая ракета "Калибр", выпущенная с моря, может преодолеть 2500 километров, поэтому она представляет угрозу фактически для всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Генштабе ВСУ подтвердили поражение и затопление российской подлодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Тогда же подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре вражеских пусковых установки ЗРК "Триумф".

По данным британской разведки, затопление этой субмарины вряд ли повлияет на возможность оккупантов совершать дальние удары по Украине с моря. Однако это подчеркивает рост рисков для РФ на захваченном украинском полуострове и, скорее всего, заставит ее пересмотреть любые планы передислокации значительных морских сил назад.

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