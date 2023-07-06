Может преодолеть 2,5 тыс. км: что известно о ракете 'Калибр', которой РФ ударила по дому во Львове

Россия почти каждый день наносит удары по территории Украины ракетами. Так, в ночь на 6 июля российские оккупанты снова атаковали гражданскую инфраструктуру, в частности в городе Львове, применив 10 ракет "Калибр".

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Усилиями украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить всего 7 из 10 крылатых ракет. Так, после российской атаки на Львов начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, а потому они несут опасность фактически для всей территории Украины. OBOZREVATEL расскажет, что известно о ракете "Калибр", которой россияне сегодня атаковали Львов, и почему силам противовоздушной обороны сложно с ними бороться.

Когда была изобретена ракета "Калибр" и какие ее виды есть на вооружении в России

Крылатая ракета "Калибр" была впервые представлена общественности 29 лет назад, на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Этот проект орудия был разработан конструкторским бюро "Новатор".

Однако нельзя просто считать "Калибр" новаторским российским изобретением. Эта ракета, как и большая часть российского вооружения, является модернизированной версией российской разработки ракеты 3М10. Которая, в свою очередь, была создана на основе американской крылатой ракеты Tomahawk, которую руководство СССР просто скопировало.

Ракета 3М10 была на вооружении Союза в течение нескольких лет, поскольку она была запрещена договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан между СССР и США в декабре 1987 года.

Сейчас в России на вооружении находятся разные версии ракет "Калибр", отличающиеся по типу пусковой платформы. Особенностью "Калибров" является их универсальность, поскольку они могут быть запущены с кораблей, подлодок, самолетов и наземных пусковых установок.

В России на вооружении находятся следующие версии "Калибров":

Ракетные комплексы "Калибр" для вооружения подлодок (обозначаются как "Калибр-ПЛЭ" или Club-S в международном экспорте).

Ракетные комплексы "Калибр" для вооружения боевых надводных кораблей (обозначаются как "Калибр-НКЭ" или Club-N в международном экспорте).

Мобильные ракетные комплексы "Калибр-М" (обозначаются как Club-M в международном экспорте).

Комплексы ракетного оружия для авиационного базирования "Калибр-А" (обозначаются как Club-A в международном экспорте).

Характеристика ракеты "Калибр"

Главная опасность крылатых ракет "Калибр" заключается в их скорости, низком профиле полета и универсальности. Скорость этих ракет составляет от 180 до 240 метров в секунду. Кроме того, они способны лавировать на малых высотах с учетом рельефа местности, что затрудняет эффективность защитных систем не только украинских, но и стран НАТО.

Точные данные о дальности полета этих ракет засекречены. Однако по открытым источникам известно, что дальность поражения морских целей составляет до 375 километров, а для наземных целей – до 2,5 тысячи километров.

Крылатая ракета 3М-14Э, используемая для поражения наземных целей, имеет длину 6,2 метра и размах крыльев 3,08 метра. Ее стартовая масса составляет около 1,4 тонны, а боевая часть массой 450 килограммов. Ракета летит на высоте 20 м над поверхностью моря и от 50 до 150 м над поверхностью земли.

Ракеты "Калибр" впервые были применены Россией в Сирии. По сообщениям Министерства обороны РФ, первый запуск 26 ракет произошел в октябре 2015 года. В этом случае российские военные сообщили об успешном поражении 11 целей на расстоянии 1,5 тысячи километров. Также были сообщения о применении ракет "Калибр" против террористов из ИГИЛ. Эти ракеты обычно запускали с кораблей.

После этого российская сторона начала активно использовать ракеты "Калибр" в качестве инструмента военно-дипломатического давления на другие страны.

Относительно стоимости ракет "Калибр" эксперты указывают, что средняя цена одной ракеты составляет около 6,5 миллиона долларов.

Напомним, что российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова : "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, еще 34 пострадали, среди них есть ребенок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку России по Львову 6 июля. Украинский лидер пообещал ответ агрессору за очередное военное преступление против нашего государства.

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