РФ придется пересмотреть размещение сил в Крыму после затопления 'Ростова-на-Дону' – разведка Британии

Затопление подлодки Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" 3 августа вряд ли значительно повлияет на возможность дальних ударов по Украине с моря. Однако в то же время оно подчеркивает растущие риски для РФ на захваченном украинском полуострове и, скорее всего, заставит Москву пересмотреть любые планы по передислокации значительных морских сил обратно.

Видео дня

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 7 августа. В ведомстве отметили, что 3 августа 2024 года "украинское нападение на Крым с высокой вероятностью привело к затоплению" подлодки класса KILO "Ростов-на-Дону".

Хотя атака была сопряжена с серией ударов беспилотников, в ходе атаки в Севастополе, скорее всего, использовался армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, считают в британской разведке.

Вопреки некоторым сообщениям, подлодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

"Эта последняя атака, скорее всего, станет последней главой в истории подлодки, поскольку высока вероятность того, что экономически выгоднее построить новую подлодку, чем восстанавливать и ремонтировать старую", – заявили в разведке Британии.

Хотя поражение "Ростова-на-Дону" существенно поднимет моральный дух украинских войск, маловероятно, что это окажет какое-либо существенное влияние на российские дальние морские удары по Украине с Черноморского флота, говорится в сводке.

"Удар действительно подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть любые планы по передислокации значительных морских сил обратно на полуостров", – считают в британской разведке.

Б-237 "Ростов-на-Дону" (класс Kilo по классификации НАТО) одна из четырех подлодок РФ этого класса, способных запускать ракеты "Калибр". Она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа в Генштабе ВСУ заявили о нанесении дуаров по подводной лодке "Ростов-на-Дону" стоимостью в 300 млн долларов, в результате чего судно затонуло. Тогда же подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре пусковые установки ЗРК "Триумф".

Это была уже не первая атака на "Ростов". 13 сентября 2023 года подлодка уже получала значительные повреждения. После этого проводились работы по его ремонту и испытаниям в акватории Севастопольской гавани.

Судя по фото повреждений подлодки "Ростов-на-Дону" 13 сентября, еще тогда судну был нанесен серьезный ущерб.

Также сообщалось, чтов ходе первой атаки были задействованы Силы специальных операций ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!