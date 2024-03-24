Глумиться над натовским ПВО – это святое.

Но пока в НАТО исходят из того, что РФ не стреляет умышленно по государствам Альянса, а могут иметь место случайные эпизоды и провокации.

Т.е., это не техническая неспособность/неумение сбивать российские ракеты, а политическое решение уклоняться.

Россия это видит и периодически генерирует такие инциденты, вызывая шквал критики против натовских структур. Такая мягкая форма дискредитации.

Поляки сегодня признали, что отслеживали ракету в своём воздушном пространстве, но, поскольку она не летела вглубь Польши, не реагировали. Де-факто РФ использовала воздушное пространство НАТО для удара по Украине. Что выглядит, мягко говоря, не очень.

В конце января 2024 года в Польше был проведен опрос, в ходе которого 70% респондентов высказались за то, чтобы польская система ПВО помогала сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они летят в сторону Польши.

Дискуссия о том, чтобы накрыть зонтиком натовской ПВО часть западных регионов Украины, идет давно. Но в Брюсселе это воспринималось как втягивание в прямое противостояние с Россией.

Задействование ПВО – это одна из форм прямого участия своими войсками в поддержке Украины. Нет причин не рассматривать эту опцию, раз уж с подачи Макрона дискуссия пошла в этом направлении.

Технически это может быть реализовано на дву-многостороннем уровне (я не верю, что в НАТО будет консенсус на этот счёт).

ПВО дружественных стран точно могут накрыть Закарпатье (с аэропортом Ужгорода, взлетная полоса которого буквально упирается в границу). От центра Львова до границы в секторе Белз-Шегини – 60-75 км по прямой в разных точках. Можно найти творческое решение.

Заодно наши пвошники могут научить европейцев чему-то полезному.