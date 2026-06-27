Почему Россия увеличила интервал между массированными атаками на Украину: эксперт назвал вероятную причину

Российские войска изменили тактику подготовки массированных обстрелов Украины. Отныне оккупанты, увеличивая интервал между ударами по стране, накапливают большее количество ракет и ударных беспилотников.

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Если пауза продлится дольше, враг может одновременно применить значительно больше средств воздушного поражения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Таким образом, очередной системный комбинированный удар должен был состояться еще 24–25 июня, однако Россия не осуществила его в привычные сроки. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты изменили график подготовки таких операций.

Коваленко считает, что российское командование может увеличивать интервал между массированными атаками для накопления более значительного арсенала. Если задержка продлится ещё несколько дней, Россия сможет существенно усилить дронную и ракетную составляющие будущего удара.

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"Смогут ли они это сделать сейчас? Что касается дронов, у них такого накопления не наблюдается. Но если в РФ будут и дальше затягивать до середины следующей недели, то, к сожалению, у них будет достаточно большое количество именно дронов, соответственно, и большая ракетная составляющая. Возможно, на наши ультиматумы они будут отвечать попытками запугать общество в Украине такими массированными ударами, к которым россияне будут готовиться уже не неделю, а полторы-две, возможно, даже две с половиной недели", – военно-политический обозреватель.

Пока Украина не видит принципиально новых угроз со стороны РФ, однако воздушный террор, по его мнению, будет продолжаться и в дальнейшем. В то же время увеличение времени на подготовку может позволить оккупантам организовывать еще более масштабные комбинированные атаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 129 дронов различных типов.

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