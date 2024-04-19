Самый часто задаваемый вопрос: почему США и союзники немедленно впрягаются за Израиль, сбивая в его небе ракеты диких акбарчиков, а за Украину так яростно не впрягаются? Ответ на поверхности: потому что с Израилем воюет бородатое средневековье, а с Украиной – такой же "осколок совка", как и она сама. Начнем с того, что Израиль не отягощен зоновской ментальностью, хотя часть пост-совков туда и понаехала.

Паспорт гражданки Израиля получила даже крестница Путина Собчак. Правда, предпочитает сидеть в пещере, где остается неприкасаемой. Впрочем, мандавошкам пофиг, где водиться, а наличие паспорта еще не делает их полноценными гражданами. Теперь насчет армии. В Израиле служат все. Невозможно себе представить молодого израильтянина или израильтянку, бегущих от мобилизации в другие страны. Тысячи израильтян летели на родину уже 8 октября 2023 года, чтобы вступить в ряды ЦАХАЛ и защитить свою родину.

Наконец, сама история возникновения государства Израиль и его геолокация – несравнима с историей Украины и ее географическим положением. Израиль – анклав современной цивилизации, окруженный враждебными средневековыми племенами, мечтающими его уничтожить. Украина же – отколовшаяся часть постсоветского анклава, дерзнувшая вырваться из орбиты влияния офашизевшего "русского мира", который фанатично топит будущее в болоте прошлого, не оставляя ни малейшего шанса. Защиту Израиля Запад рассматривает как защиту части самого себя, а войну Украины – как национальную битву за независимость одной страны третьего мира от другой. Если хотите, как межсовковый конфликт. Со всеми специфическими особенностями, включая дикий уровень коррупции, доставшийся по наследству от "совка". Кому еще придет в голову разворовывать помощь союзников – в то время, как твоя страна истекает кровью? Вы можете себе представить министра обороны Израиля, рассовывающего по оффшорам деньги американских налогоплательщиков? Постсовковый КВН делает это легко, с шутками и прибаутками. В какой еще стране агенты "русского мира", на которых клейма ставить негде, но которые умело притворяются борцами с режимом, завоевывают умы и сердца зрителей? Разгуливают по Киеву и скачут гигантскими блохами с одного телеканала на другой, время от времени проявляясь даже на линии соприкосновения и что-то вынюхивая? Кто несет ответственность за торжество кремлевской дезинформации в умах украинского населения? Ответьте на эти вопросы сами, и вам станет понятно, что сравнивать экзистенциальную битву Израиля с войной, в которую втянута Украина, некорректно.

Европа мучительно стряхивает с себя пыль поствоенного периода, когда, расслабившись, она уверовала в окончательный разгром советского монстра и наивно разоружилась, не вбив в мертвеца осиновый кол. А он заключался в полном разоружении бывших стран СССР с обязательством не иметь армию. Именно вопрос ядерного разоружения России не был поднят странами Запада. Кстати, никакой секретарь Московского горкома Ельцин, переодевшийся в подвыпившего добряка-демократа, никогда бы на такое разоружение не пошел. Потому что лишиться "ядерки" - это как кобре лишиться ядовитых зубов. Кто ее тогда будет бояться? Ведь именно страх – и есть главная скрепа имперской зоны. Кому она будет нужна без опции страха? Какой дубиной сможет напугать и нагнуть своих соседей, которые, узрев обвисший безъядерный фаллос, тотчас пошлют ее куда подальше – вместе с имперскими хотелками и "великим прошлым". У коллективного Запада не хватило силы воли, чтобы дожать, и теперь имперский сортир, получив порцию путинских дрожжей, вспучился и забил жирным фонтаном в небеса, заливая коричневой жижей Украину и смердя на весь мир. Вот и приходится стряхивать с себя остатки мирных галлюцинаций, столкнувшись с брызгами и тошнотворной вонищей. Да, сдохший СССР разлагается и смердит. Да, на его трупе ползают и зигуют опарыши. Да, они лезут в Украину, которая отбивается из последних сил, но опарышей слишком много, и они замотивированы на овладение свежим куском, который куда слаще болотной гнили.

Странам Балтии, понимающим, что они могут быть следующими, не надо объяснять, как опасен "русский мир": они совсем недавно выскользнули из его удушающих объятий, и не хотят повторения. И поддержка ими Украины продиктована не только эмпатией, но и желанием измотать врага, ослабив его на чужой территории. ВПК России не сравнится с военной машиной времен СССР, и прав рашистский генерал Молтенской: чем дольше держится Украина – тем сильнее трещит по швам путинская армия. Уж эта мразь лампасная, отличившаяся особой жестокостью в Чечне, точно знает, из каких отбросов состоит путинская орда. Но – увы – мохнорылых слишком много, и зона привыкла забрасывать противника мясом и засасывать болотными территориями. Так в болотной трясине увяз Наполеон и отморозился гитлеровский Вермахт. Но сегодня – не Отечественная война 1812-го, и даже не Вторая мировая, когда Гитлер напал. Сегодня совкопитечий монстр покусился на чужое, не в силах смириться с исторической реальностью, что Украина больше ему не принадлежит. Она ушла, причем – навсегда. Поэтому он поставил перед собой задачу если не захватить, то – уничтожить. И если Украина воюет на истощение, то путинская зона – именно на уничтожение. В этом – разница целеполаганий. Поэтому надо иметь в виду, что, в случае опасности поражения, Путин напоследок может применить ядерное оружие. Это прекрасно понимает Шольц, который зашнуровал себя полностью, опечатал склады с Taurus, и даже на встрече с товарищем Си в Пекине твердил только об одном: "Нельзя допустить, чтобы Россия применила ядерку". Конечно, нельзя. Но как остановить дикарей в их отчаянной попытке насрать напоследок человечеству? – просто чтобы помнили, фраера позорные, крутую шерстяную пацанву…

Макрон носится с олимпийским факелом по Версалю: как сделать так, чтобы его не погасила плешивая крыса? Ведь понятно, что планы Путина на Олимпиаду не ограничиваются одной пропагандистской вонью – акбарчики ему в помощь. И все чаще по путловизору раздаются призывы ударить по Парижу и Берлину, Варшаве и Лондону, и, разумеется, по треклятому Вашингтону. Кипящий сортир брызжет и фонтанирует. Он бы и рад мотать кишки человечеству еще лет десять, да силенок таких нет. И мощностей, что были у СССР – тоже. А санкции – медленно – но истощают, и спасительные схемы – одна за другой – но обнуляются.

Совкопитеки ползут на Часов Яр. Путин приказал взять его к 9 мая ценой любых потерь. Уж он точно знает: это лето будет решающим…