''Почему у нас нет такого вооружения?'' Российский оккупант показал результат работы украинских дронов. Видео

Один из российских оккупантов, которого отправили в Украину умирать за амбиции Путина, показал, как украинские защитники уничтожили технику врага на одном из направлений. Захватчик пожаловался, что у армии РФ такого оружия нет.

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Россиянин снял видео, на котором видны уничтоженные Вооруженными силами Украины российские танки. Запись опубликовал на своем канале в Telegram украинский журналист Денис Казанский в понедельник, 13 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Расстроенный оккупант отметил, что это не первый случай уничтожения техники страны-агрессора в этом месте. Несколько дней назад, было сожжено три танки, а теперь россияне лишились еще двух.

"А вы говорите вооружение! Коптер летает с РПГ... Уже три танка до этого подожгли, а сегодня ночью еще два наших въ*бали. А чего у нас нет такого вооружения, я не пойму?" – сказал он.

По словам оккупанта, украинские военные уничтожили российскую технику с помощью беспилотника, к которому была прикреплена реактивная граната (РПГ).

"Все дымится еще. Вот второй танк... без "башни", запчасти валяются. Такая вот х*рня, пацаны... Мы должны были в понедельник на них заступить, а заступили сегодня. Них*я от танков не осталось. И вот башня рядом лежит, оторвало нахр*н", – пожаловался российский военный.

Отметим, что действительно известны случаи, когда украинские военные привязывают РПГ к беспилотникам и используют их для атаки на ВС РФ. Это эффективный метод уничтожения дорогостоящей российской техники и действенный способ контроля над полем боя, обозначивший фундаментальный сдвиг в том, как ведутся современные войны. О такой тактике в частности написал колумнист Мэттью Голт для издания vice.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты жалуются на значительные потери на фронте и плохое обеспечение оружием. Они констатируют, что, несмотря на то, что наступление ведет якобы российская армия, в основном защитники Украины "отрабатывают" по ним.

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