"У них работают HIMARS, у нас ничего нет": оккупант пожаловался на мощные удары ВСУ и большие потери войск Путина. Перехват

Российские оккупанты жалуются на значительные потери на фронте и плохое обеспечение оружием. Они констатируют, что, несмотря на то, что наступление ведет якобы российская армия, в основном защитники Украины "отрабатывают" по ним.

Видео дня

Об этом говорилось в телефонном разговоре одного из российских солдат, перехват которого опубликовало Главное управление разведки. Оккупант пожаловался, в частности, что их командир с позывным "Челяба" отправил в поселок Щербаки 120 человек, которых там "положили" (чтобы послушать аудио, доскрольте до конца новости).

Также в разговоре захватчик поделился, что армия государства-агрессора собиралась в годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, "по Киеву пару ракет сделать, чтобы так, чтобы они, короче, об**рались и все, назад сдали", однако сам понял, что вряд ли это возможно.

Кроме того, российский военный пожаловался на подержанную технику. Он рассказал о случае с танком Т-90, который от гранаты разлетелся на куски, а башню подбросило на 20 метров вверх.

"Говорят, броня не пробивается, ага, разлетелась на куски, нах*й, эта броня", – возмутился оккупант и предположил, что вскоре РФ расконсервирует всю старую технику, поскольку воевать им нечем.

"У них работают HIMARS, у них все работает, у нас нет ничего такого, вообще нет", – посетовал российский солдат.

Напомним: российский оккупант рассказал о реальной ситуации на передовой в Украине и пожаловался на командование, отметив, что их "забросили в ад". По словам находящегося на Харьковщине захватчика, таких боев он не видел даже во время войны в Чечне.

По его словам, всю ночь военные "второй армии мира" убегали от украинских дронов, которые сбрасывали на их позиции боеприпасы. Оборону захватчикам приходится держать без подкрепления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из оккупантов в телефонном разговоре рассказал о результативном ударе ВСУ по расположению оккупантов. Прямое попадание было по месту, где сидел ротный с поварами и всем штабом;

– другой захватчик также пожаловался на огромные потери армии страны-агрессора. Он признался, что военных отправляют на передовую без подготовки и экипировки, из-за чего многие просто убегают с поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!