По той же причине, почему во время Второй мировой войны немцы бомбили Лондон, а англичане – Берлин. Были, конечно, и другие цели - сугубо военные или инфраструктурные объекты, объекты энергетики, но немецкая воздушная операция "Блиц" против Великобритании началась 7 сентября 1940 с массированной бомбардировки Лондона, который бомбили 57 ночей подряд. Во время "Лондонского блица" погибли более 43 тыс. лондонцев и около 1,4 млн человек остались без жилья.

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У 1944 році Гітлер розпочав повторний повітряний наступ проти англійців із застосуванням розроблених спеціально для цього крилатих ракет Фау-1 і балістичних ракет Фау-2. Були також сконструйовані і підготовлені далекобійні багатокамерні артилерійські системи Фау-3, які могли стріляти на дальність понад 160 км, але бітанська авіація розбомбила їхні позиції.

Берлін активно бомбили з 1943 по 1945 роки. Місто було зруйноване на 60%. Втрати населення - понад 19 тис убитих, до 35 000 поранених, понад 1 250 000 берлінців залишилися без даху над головою.

10 березня 1945 року 334 американські важкі бомбардувальники завдали удару по столиці Японії Токіо з використанням запалювальних бомб і напалму. Понад 100 тис. жителів загинуло у вогняному смерчі (приблизно стільки ж загинуло під час атомного бомбардування Хіросіми), більш ніж 1,5 млн осіб залишилися без даху над головою. На фото - знищені житлові квартали Токіо.

Яка мораль? - А її немає. Це повністю аморальні, антигуманні, терористичні атаки проти насамперед мирного населення з метою залякати, посіяти зневіру, поставити на коліна, виграти війну. І перша мішень завжди - столиця.

Боротися з цим можна і потрібно різними способами. Зміцнення ППО - це зрозуміло, але малореально: мобільні групи неефективні, коли дрони летять на великій висоті, РЕБи давно майже марні, зенітних ракет практично немає, дрони-перехоплювачі, що могли б повністю замінити ракети, з'являться ще не скоро.

Треба знищувати місця запуску ворожих дронів на землі, склади, на яких зберігаються шахеди, заводи, що беруть участь у виробництві безпілотників, заводи, що виробляють електроніку, пункти управління, горезвісні "центри ухвалення рішень".

Ну і ворожа столиця - поки вона живе спокійним мирним життям спокою нам не буде.