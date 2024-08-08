Почему ВСУ избрали именно Суджу для наступления на территории РФ: объяснение OSINT-аналитика

Город Суджа в Курской области – это последний хаб экспорта российского газа в Европу. Также это транспортный хаб российской группировки "Север": через это город проходит железнодорожная ветка в Белгород, которая имеет важное значение для снабжения войск на харьковском направлении.

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Так считает OSINT-аналитик IntelSchizo. Он предполагает: если Украине удастся занять всю территорию рядом с городом, это нарушит военную логистику России.

На зданиях властей в Судже украинские флаги. И не только там. Сейчас не менее 350 км территории Курской области уже под контролем Сил обороны Украины, подсчитали российские пропагандисты. В их сообщениях, даже самых бравурных, много отчаяния. Однако никто из них не знает, почему "денацификацию" России Украина начала именно с Суджа.

Дело в том, что выбить украинские войска именно из этой части области может быть очень сложно. В частности, потому, что территория между городом и границей находится на возвышенности, отмечает Intelschizo.

Занятая возвышенность, расположенная к северу от города Суджа, предоставит ВСУ огневой контроль над логистикой группировки оккупантов "Север", утверждает аналитик. Кроме логистики, украинские защитники нарушат враждебную GLOC (ground lines of communication, то есть наземные линии коммуникации).

Также Intelschizo обращает внимание, что в Судже перекрещивается несколько железнодорожных путей РФ. Через них идут боеприпасы и другие военные грузы в Белгород.

И третья причина: через Суджу проходит российский газопровод, по которому ранее транспортировали газ в Европу. Intelschizo обращает внимание, что хотя эта ветвь уже не работает, все равно контроль над ней является "хорошим пропагандистским шагом".

В свою очередь другие OSINT-аналитики обращают внимание на очевидную причину операции в Курской области. Это тыл группировки российской армии, атакующей на Харьковском направлении. Группировка состоит из четырех частей: две атакуют Глубокое и Волчанск севернее Харькова, одна стоит у Грайворона, еще одна возле Суджа.

Таким образом, украинские защитники не только нарушают логистику всей группировки, но и фактически разрезают ее на части.

Тем временем у россиян продолжается истерия из-за потери контроля над десятком населенных пунктов пограничной границы в Курской области (как известно, Суджа уже находится под контролем ВСУ). Российский диктатор Путин собирал правительство на совещание по этому поводу, однако единственное "решение", которое там было принято, касается эвакуации из области.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 6 августа в минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

А теперь оккупанты опасаются, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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