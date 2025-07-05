Почти 50 БпЛА в одной области: названа главная цель атаки РФ 5 июля

Ночью российские войска выпустили по Украине более 300 беспилотников различных типов, среди которых – и ударные дроны типа "Шахед". Основным направлением удара на этот раз они выбрали город Староконстантинов Хмельницкой области, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Однако защитники неба над регионом приняли воздушный бой и сбили более 40 "Шахедов", благодаря чему удалось избежать разрушений, а люди не пострадали. Об этом заявил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"По информации Воздушных Сил ВС Украины, основной удар во время сегодняшних ночной и утренней российских атак был направлен на город Староконстантинов. Во время сигналов "Воздушная тревога" силами ПВО было обезврежено 42 вражеских БПЛА типа "Shahed"... Информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало", – отметил чиновник.

Он добавил, что поиск мест падения обломков сбитых целей еще продолжается – и поблагодарил силы ПВО за качественную работу, которая без преувеличений спасает жизни.

Напомним, в ночь на 5 июля защитники неба обезвредили 292 из 322 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину. Огневыми средствами удалось сбить 157 БпЛА, еще 135 были локально потеряны, в частности под воздействием средств РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых либо обломков на 6 локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!