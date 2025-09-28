Почти 500 дронов и более 40 ракет: Зеленский пообещал ответить на 12-часовую 'подлую атаку' армии РФ на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России по украинским городам. По словам президента, путинские войска запустили почти 500 дронов-камикадзе и более 40 ракет разных типов.

Глава государства также заявил, что Украина и дальше будет наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей зарабатывать и принудить ее к дипломатии. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Последствия террора

Президент сообщил, что массированная российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. Зеленский подчеркнул, что это были очередные зверские удары и сознательный террор против обычных городов. Глава государства отметил, что враг применил почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе аэробаллистические "Кинжалы".

По словам Зеленского, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина, Одесщина. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии, известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети.

Украина будет отвечать

Зеленский отметил, что под обстрелом находились предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции.

Президент констатировал, что россияне хотят дальше воевать и убивать, поэтому они заслуживают лишь жесточайшее давление мира.

"Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и заставить к дипломатии. Каждый желающий мира должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки", – заявил президент.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

