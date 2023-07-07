Почти две трети граждан стран-членов НАТО негативно относятся к России: опрос накануне саммита в Вильнюсе.

По мнению примерно двух третей опрошенных граждан стран-членов Альянса, вторжение России в Украину оказало влияние на безопасность их собственных стран. В этих странах поддержка НАТО остается стойкой, а также сохраняется поддержка оказания помощи Украине.

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Об этом говорится в исследовании общественного мнения, которое НАТО провело в странах Альянса перед саммитом в Вильнюсе.

По данным исследования, 65% респондентов поддерживают продолжение оказания помощи Украине со стороны их стран.

А около двух третей респондентов Альянса считают, что вторжение России в Украину повлияло на безопасность их страны (64%).

Большинство опрошенных (73%) считает НАТО важным для будущей безопасности своей страны. Дополнительно, 70% респондентов выразили свою поддержку тому, чтобы их страна оставалась членом НАТО при проведении референдума. Еще 73% опрошенных высказались в пользу сохранения или увеличения расходов на оборону. Эти результаты свидетельствуют о широкой поддержке НАТО и важности обеспечения оборонной силы для безопасности страны.

Большинство опрошенных согласились с мнением, что их страна должна защищать другого члена НАТО в случае нападения (64%), а 62% – что членство в НАТО уменьшает вероятность иностранного нападения.

Чуть более половины респондентов негативно относятся к Китаю (54%), а две трети негативно относятся к России (66%). Эти оба показателя не изменились со времени предыдущего опроса, проведенного год назад.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году НАТО заказало опрос в 31 стране Североатлантического союза. Опрос оценивает общественное мнение в странах-членах НАТО, включая поддержку членства в НАТО, коллективной обороны и расходов на оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, его ожидают на инаугурационной встрече нового Совета Украина–НАТО.