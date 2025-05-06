Более 60 артсистем и 1430 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 321 единицу военной техники и вооружения российской армии. Личный состав оккупационного войска защитники проредили еще примерно на 1430 солдат и офицеров.

Видео дня

По состоянию на 6 мая 2025 года потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 959 500. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!