ВСУ нанесли удар по пункту базирования экипажей БПЛА в Курской области: ликвидировано два десятка оккупантов

Украинские защитники 4 мая ударили по пункту управления подразделениями БПЛА оккупационной российской армии в районе поселка Теткино на Курщине (РФ). У врага есть потери.

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Успешную атаку в понедельник, 5 мая, подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Операцию осуществили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику", – сказано в сообщении.

"Отважные пилоты Воздушных сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну. Борьба продолжается! Слава Украине!" – написала пресс-служба Генштаба.

Отметим, что Теткино находится на границе России с Украиной; в 3 км к западу от поселка есть одноименный железнодорожный остановочный пункт.

Согласно статистике ГШ ВСУ, украинские воины 4 мая ликвидировали и ранили около 1260 оккупантов. Всего армия РФ (за время полномасштабного вторжения) потеряла примерно 958 070 единиц живой силы.

Как писал OBOZ.UA, ранее в российском Саратове украинское партизанское движение "Атеш" вывело из строя трансформаторную подстанцию. Диверсия ударила по критически важной инфраструктуре страны-агрессора.

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