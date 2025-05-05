ВСУ обезвредили на фронте еще 1260 оккупантов и пять танков армии РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1260 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 958 070 живой силы.

Видео дня

Накануне защитники также уничтожили 303 единицы военной техники и вооружения агрессора. Обновленные данные 5 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, украинские воины обезвредили еще 43 артиллерийских системы (всего 27 370), восемь боевых бронированных машин (22 411), пять танков (10 763), одну реактивную систему залпового огня (1377) оккупационных сил РФ.

С неба бойцы "приземлили" 137 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 34 997), а на земле сожгли 109 вражеских единиц автомобильной техники и автоцистерн (47 250).

В общем за время этой войны Силы обороны также уничтожили 3870 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 1155 средств ПВО, 372 самолета, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских самолетов Су-30 над Черным морем. По его словам, оба вражеских истребителя были сбиты с помощью ракет класса "воздух – воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder, выпущенных из беспилотных катеров Magura V7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!